Видеофакт: На 202 плывут «моржи»

Якутские моржи открыли сезон заплывов. В Якутске на реке Лене около десятка моржей начали сезон заплывов. При минус 33 градусах они смогли окунуться и проплыть около десяти метров. Экстремальное мероприятие любители зимнего плавания посвятили фестивалю «Зима начинается с Якутии». Участников семь, среди них две женщины.

Фото: видео - тгк Эхо столицы Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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