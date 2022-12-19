19.12.2022
15:39
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Общество

Видеофакт: Мужчина подбросил щенков в коробке и уехал

В «ЯВ» отправили видео, как мужчина оставил шестерых щенят в коробке у магазина «Руслан» в Мархе.
Может, мужчина себя узнает и ему станет стыдно и неловко?

Источник: тгк Якутск Вечерний

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