21.04.2023
18:09
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Праздники

Видеофакт: Мусульмане Якутска отметили Ураза-байрам

Мусульмане всего мира 21 апреля отмечают Ураза-байрам или Ид аль-Фитр. Праздник Разговения является особым в исламской культуре. Перед ним следует долгий пост — Рамадан — в течение которого верующим нужно от рассвета до заката соблюдать жесткие ограничения.

Торжество ознаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. Это один из двух главных мусульманских праздников.

В этот день верующие собираются на совместную молитву, а муфтий (или имам) произносит проповедь. После утренней молитвы в день Ураза-байрама строгие ограничения снимаются, а на стол можно ставить любые разрешенные Исламом яства.

Ураза-байрам 21 апреля: История, традиции, что можно и нельзя делать
Фотофакт: Якутск встал в утренние пятничные пробки
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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