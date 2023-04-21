Видеофакт: Мусульмане Якутска отметили Ураза-байрам

Мусульмане всего мира 21 апреля отмечают Ураза-байрам или Ид аль-Фитр. Праздник Разговения является особым в исламской культуре. Перед ним следует долгий пост — Рамадан — в течение которого верующим нужно от рассвета до заката соблюдать жесткие ограничения.

Торжество ознаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. Это один из двух главных мусульманских праздников.

В этот день верующие собираются на совместную молитву, а муфтий (или имам) произносит проповедь. После утренней молитвы в день Ураза-байрама строгие ограничения снимаются, а на стол можно ставить любые разрешенные Исламом яства.