07.08.2022
09:12
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Происшествия
Видеофакт: Мост на трассе «Лена» устоял, но подъезды смыты
Ночные ливни принесли много воды. В итоге федеральная дорога «Лена» перекрыта.
Мост через реку Могот в 30 км от Тынды в сторону Нерюнгри устоял, но въезды на него смыты вместе с асфальтом. Колонны машин застряли с обеих сторон моста. Дорога перекрыта МЧС. Таким образом, Якутия отрезана от мира наземно-авто, эта дорога была единственной связью с большой землей. Остается аэро и железнодорожный транспорт.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
3 комментария на «Видеофакт: Мост на трассе «Лена» устоял, но подъезды смыты»
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Откуда информация?
А разве мост через реку Могот по федералке проходит, вроде этот мост в посёлок Могот идёт съезд с трассы. Тогда зачем федералку перекрывать, ли я ошибаюсь и что-то путаю?
Фейк гонят журналюги, трасса Лена все норм. Этот мост не на трассе, в стороне