Видеофакт: Мост на трассе «Лена» устоял, но подъезды смыты

Ночные ливни принесли много воды. В итоге федеральная дорога «Лена» перекрыта.

Мост через реку Могот в 30 км от Тынды в сторону Нерюнгри устоял, но въезды на него смыты вместе с асфальтом. Колонны машин застряли с обеих сторон моста. Дорога перекрыта МЧС. Таким образом, Якутия отрезана от мира наземно-авто, эта дорога была единственной связью с большой землей. Остается аэро и железнодорожный транспорт.