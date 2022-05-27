27.05.2022
22:11
239

Погода

Видеофакт: Молния ударила в трубу котельной в Нерюнгри

Молния ударила в трубу котельной. И красиво, и страшно — пишет тгк NeruInfo @neruinfo

Источник: тгк NeruInfo @neruinfo

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