28.03.2023
20:49
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Погода

Видеофакт: В Якутии молния и гром в марте!

Олекминск. Молния а затем гром — ничего казалось бы нет удивительного, но сегодня всего лишь 28 марта, и это в Якутии, сообщает тгк Хангаласские

Невиданные сюрпризы погоды Якутии — то дождь с грозой, то снег с метелью
Источник: тгк Хангаласские

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