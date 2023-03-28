Видеофакт: В Якутии молния и гром в марте!

Олекминск. Молния а затем гром — ничего казалось бы нет удивительного, но сегодня всего лишь 28 марта, и это в Якутии, сообщает тгк Хангаласские Невиданные сюрпризы погоды Якутии — то дождь с грозой, то снег с метелью

Источник: тгк Хангаласские

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх