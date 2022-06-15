15.06.2022
20:37
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Якутия

Видеофакт: Месиво на федеральной дороге Вилюй

Месиво на ФАД Вилюй на участке между Орто Сурт и Жемкон. Большегрузы стоят. Видео тгк @djiikey. В якутских соцсетях задаются вопросом: как ехать на Ысыах Олонхо в Верхневилюйск?

Фото: тгк @djiikey
Источник: тгк @djiikey

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