Видеофакт: Месиво на федеральной дороге Вилюй

Месиво на ФАД Вилюй на участке между Орто Сурт и Жемкон. Большегрузы стоят. Видео тгк @djiikey. В якутских соцсетях задаются вопросом: как ехать на Ысыах Олонхо в Верхневилюйск?

Фото: тгк @djiikey Источник: тгк @djiikey

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