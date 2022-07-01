01.07.2022
21:47
334
Природа
Видеофакт: медведь переплывает реку Вилюй
Редкое видео — медведь переплывает реку Вилюй в Якутии. Ради хороших кадров авторы видео проплыли два раза перед самым носом медведя. Видео разместил тгк @sakhahunter
Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter
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