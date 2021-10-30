Видеофакт: Массовая гибель рыбы в реке Алдан

ЯкутияDaily опубликовала видео, свидетельствующее о массовой гибели рыбы по неизвестной причине в реке Алдан в районе поселка Эльдикан Усть-Майского района.

29 октября на место выехал врио руководителя Усть-Майской инспекции государственного экологического надзора Николай СМЕТАНИН.

— Будет произведен отбор проб воды для анализа и выяснения причин произошедшего, — отметили в инспекции. Также проверку проведет Восточно-Сибирское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. — Да, мы получили сообщение про массовый мор рыбы в Усть-Майском районе, наши специалисты в ближайшее время выедут для проверки данного факта. Выезд до места осложняется речной обстановкой в районе, — сообщили в управлении. Пока эксперты не комментируют, что могло стать причиной гибели рыбы.