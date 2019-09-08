08.09.2019
17:21
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Общество

Видеофакт: Машина в машине

Якутянин Айаал Федоров своими руками создает невероятно реалистичные костюмы супергероев.

В его арсенале — костюмы Человека Паука, Тора, Капитана Марвела, Железного человека и других супергероев вселенной Марвел.

В данном ролике можно увидеть, как трансформер Бамблби садится в машину.

https://www.instagram.com/p/B2GkvgPAAln/
Источник: https://www.instagram.com/p/B2GkvgPAAln/
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