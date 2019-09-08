Видеофакт: Машина в машине

Якутянин Айаал Федоров своими руками создает невероятно реалистичные костюмы супергероев. В его арсенале — костюмы Человека Паука, Тора, Капитана Марвела, Железного человека и других супергероев вселенной Марвел. В данном ролике можно увидеть, как трансформер Бамблби садится в машину. https://www.instagram.com/p/B2GkvgPAAln/

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