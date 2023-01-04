Видеофакт: машина рыбаков провалилась под лед

Машина рыбаков провалилась под лед на протоке реки Лена возле села Саныяхтах Олекминского улуса Якутии. К счастью ушла не полностью, а на половину. С помощью грузовиков и специальных приспособлений мужики вытащили свой ТЛК-80 из ледового плена. Оказалось, что в трескучие морозы бортовое питание не отключилось и даже работал GPS навигатор. Настоящий японский танк, сообщает тгк t.me/sakhahunter

Фото: тгк t.me/sakhahunter Источник: тгк t.me/sakhahunter

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