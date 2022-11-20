Видеофакт: Мал да удал…

Горностая приманили подвешенной за веревку рыбой. Хищный зверёк ломает голову как ее снять. Не придумав ничего лучше, он прыгает на нее и начинает есть.

В ходе съемок ни одно животное не пострадало.

Внешность горностая безупречна: красивый, грациозный, миниатюрный. Однако располагающий образ этого зверька весьма обманчив, за ним скрывается беспощадный хищник.

Горностай не принадлежит к числу экзотических животных. Часто селится неподалеку от человеческого жилья и не слишком боится самого человека. Если его не преследуют, зверь смелеет настолько, что может даже заходить в жилые помещения.

Его миниатюрность и грациозность оставляют впечатление беззащитности, хотя защита, скорее, нужна не ему, а его жертвам. Главную черту характера горностая можно обозначить одним словом: хищник.

Горностаи прекрасно плавают (могут переплывать реки шириной до километра), лазают по деревьям, но охотятся почти исключительно на поверхности земли. Обычно «высокоспециализированные» хищники применяют ограниченный набор основных охотничьих тактик: подкрадывание с прыжком или коротким рывком в конце, засада либо погоня. Зверек прочесывает территорию характерной побежкой. Ее можно назвать галопом: отталкиваясь одновременно обеими задними ногами, горностай совершает прыжок, приземляется на передние лапки, подтягивает задние и прыгает снова. Несколько прыжков — и остановка: зверек встает столбиком, внимательно осматривает окрестности, прислушивается, принюхивается, а затем снова делает серию прыжков, часто в совершенно ином направлении