09.11.2022
19:18
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Якутск

Видеофакт: Люди берут штурмом суда на воздушной подушке

Пишут, что на переправе через Лену люди пробиваются в судна на воздушной подушке, работая всеми частями тела, сообщает тгк Аартык. Почему нельзя организовать перевозку людей через реку по-человечески?! Каждый год одно и то же.

Источник: тгк Аартык
Один комментарий на «Видеофакт: Люди берут штурмом суда на воздушной подушке»
  1. Киһи 09.11.2022 20:32

    Без культурье, как аборигены!

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