20.12.2022
09:47
692
Природа
Видеофакт: Лошади выясняют отношения
Разборки якутских мустангов посреди зимы, где-то в Якутске.
Дерутся лошади, независимо от пола, сильно ударяя тяжёлыми копытами и кусаясь. Приподнимаются на дыбы, дёргая передними ногами в воздухе, силясь напугать противника. Дать понять, что обороняющийся больше, сильнее. Лошади, защищаясь от обидчиков, выглядят очень страшно, особенно, если их застают врасплох. Кидаются, стараются уронить и затоптать.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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