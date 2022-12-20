Видеофакт: Лошади выясняют отношения

Разборки якутских мустангов посреди зимы, где-то в Якутске. Дерутся лошади, независимо от пола, сильно ударяя тяжёлыми копытами и кусаясь. Приподнимаются на дыбы, дёргая передними ногами в воздухе, силясь напугать противника. Дать понять, что обороняющийся больше, сильнее. Лошади, защищаясь от обидчиков, выглядят очень страшно, особенно, если их застают врасплох. Кидаются, стараются уронить и затоптать.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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