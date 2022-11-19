Видеофакт: Летят утки в ноябре — жиганцы поражены!

Жиганцы поражены — утки не улетели на юг! Такое они никогда не видели. Видео снято 12 ноября 2022 года в Жиганском улусе. «Погибнут, конечно» — констатирует автор видео.

В этом году зафиксировано немало случаев, когда перелетные птицы — утки, гуси, лебеди — не полетели на зимовку в теплые края. Чем это вызвано? Какие то перемены климата?

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