19.11.2022
12:03
321
Якутия
Видеофакт: Летят утки в ноябре — жиганцы поражены!
Жиганцы поражены — утки не улетели на юг! Такое они никогда не видели. Видео снято 12 ноября 2022 года в Жиганском улусе. «Погибнут, конечно» — констатирует автор видео.
В этом году зафиксировано немало случаев, когда перелетные птицы — утки, гуси, лебеди — не полетели на зимовку в теплые края. Чем это вызвано? Какие то перемены климата?
YouTube-канал Удивительная Якутия
Источник: YouTube-канал Удивительная Якутия
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