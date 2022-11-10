10.11.2022
19:55
143

Погода

Видеофакт: Лену сковало льдом

Нижний Бестях-Якутск. Река Лена сковало льдом, можно пойти пешком, сообщает тгк DPSYKT.14

Фото: тгк DPSYKT.14
Источник: тгк DPSYKT.14

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