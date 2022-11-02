Видеофакт: Ледяные блинчики «испекла» природа в Сангаре
В Якутии запечатлели редкое природное явление — блинчатый лед.
Редкое природное явление — скопление ледяных дисков в речке.
Сообщается, что «девушка покормила оладьями духа речки в Сангаре, через какое-то время речка будто взамен поделилась своими «оладьями»».
Блинчатый лед – такое весьма аппетитное название носит природное явление, которое можно увидеть на больших озерах, а также морях, расположенных преимущественно на севере. Несмотря на то, что это достаточно частое явление, у многих, кто его видит впервые, оно вызывает недоумение из-за ледяных кругов практически идеально круглой формы.
Блинчатый лед – давно изученное учеными явление, как и любое другое ледяное образование, которое может нести опасность судоходству. Такие блины образовываются благодаря благоприятному стечению обстоятельств:
- температура около нуля;
- небольшие волны.
При постепенном понижении температуры воздуха водная поверхность покрывается так называемым «смазочным льдом», который под воздействием волн сбивается в круг. Толщина такого льда может достигать 15 сантиметров, а диаметр ледяных кругов варьируется от нескольких десятков сантиметров до четырех метров. Иногда блины все же не успевают принять круглую волну из-за слишком быстрого понижения температуры. В этом случае лед ложится на водную поверхность угловатыми осколками с достаточно острыми краями.
Интересно, что несмотря на кажущуюся хрупкость, блинчатый лед является достаточно крепким и устойчивым и покрывает целые километры поверхности водоема. Часто на такой ледяной поверхности даже можно встретить животных, которые прогуливаются вдали от берега в поиске пропитания.
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