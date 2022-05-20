20.05.2022
20:52
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Природа

Видеофакт: ледоход уже у Табаги!

Очевидцы уже постят видео ледохода в Табаге, сообщает тгк Новости Якутии. Крупные льдины река выбрасывает на берег. «Какая мощь! Надо уходить отсюда», — говорит автор видео.
Ледоход на подходе к Якутску.

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

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