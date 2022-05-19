19.05.2022
21:43
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Погода

Видеофакт: Начался ледоход под Покровском

Ледоход начался на реке Лене в районе Покровска Хангаласского района, передает телеканал «Якутия 24».

«Минут десять назад начался ледоход под городом», — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.

По данным на 20.00 регионального управления МЧС России, уровень воды под Покровском составлял 422 см при критической отметке 1370 см.

Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24

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