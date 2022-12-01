Видеофакт: Куда девались после ремонта ограждения пл. Ленина?

Видео снято на церемонии зажжения ёлки на площади Ленина в Якутске. Из за того, что после ремонта на проспекте Ленина сейчас нет ограждений, машины заезжают прямо на тротуар. Автобус с детьми также припарковался прямо на проезжей части.



В условиях зимы в Якутске из-за снежного покрова автомобили легко преодолевают невысокий бордюр (не то, что летом, когда это реальное препятствие). Вот и сегодня владельцев авто не остановил невысокий заснеженный бордюр — они не постеснялись въехать прямо на площадь. Похоже, вскоре в этом месте машины утрамбуют снег до ровного въезда. Кстати, зимой в Якутске водители делают это повсеместно, ломая бордюры и посадки, прессуя газоны.



Опасная ситуация. А что будет, когда дети будут кататься на горках, и не дай Бог, выедут на проезжую часть? И правилами дорожной безопасности разве не предполагается на площади установка ограждений? Раньше ограда там была. Видео пресс-службы ОНФ