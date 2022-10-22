22.10.2022
10:50
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Спорт

Видеофакт: Кубинские борцы обрадовались снегу

В Якутск на турнир по вольной борьбе имени Коркина прилетели кубинские борцы. Из тропиков — в заснеженную Якутию. Но снегу они рады — для них это экзотика, делают сэлфи.

Андре Рейнери Ортега (57 кг) и Рейнерис Салас Перес (97 кг) прибыли вместе с тренером Хулио Мендьетой.

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Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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