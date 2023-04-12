12.04.2023
09:46
402

Якутия

Видеофакт: Космическое чудо в небе над Батагаем

Космическая красота на небе Батагая в утро Дня космонавтики.

Удивительное явление, которое можно не увидеть за всю жизнь, разместилось сегодня на небе над Батагаем. Многоуровневое гало расчертило небосвод радужными кругами, завораживая красотой и необычностью зрелища.

Источник: Вести Верхоянья

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх