Видеофакт: Космическое чудо в небе над Батагаем

Космическая красота на небе Батагая в утро Дня космонавтики. Удивительное явление, которое можно не увидеть за всю жизнь, разместилось сегодня на небе над Батагаем. Многоуровневое гало расчертило небосвод радужными кругами, завораживая красотой и необычностью зрелища.

Источник: Вести Верхоянья

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