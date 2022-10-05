05.10.2022
22:07
452

Происшествия

Видеофакт: Коллапс на перевале Тит

Коллапс на перевале Тит. Пробка из автомобилей. Большегрузы повылетfли с трассы с обеих сторон. Движение на автодороге Лена для большегрузов перекрыто. Видео тгк Dtp_ykt
На фото очевидца столкновение 5 большегрузов.

Фото: тгк Dtp_ykt
Источник: тгк Dtp_ykt

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