Видеофакт: когда откроют проспект Ленина?

Кажется, открывают Октябрьскую, сообщает подписчик тгк @yakutsk_news. Якутяне заждались…

Ремонт проспекта затянулся до предела — уже всю землю сковало морозом, тем не менее работы еще не закончились. «Какое же качество у таких дорожных работ при минусовых температурах?» — невольно задаются вопросом горожане, проходя мимо рабочих, которые выкладывают брусчатку на замерзшем песке.

Ведь ремонт центральной улицы Якутска идет на глазах всего города. А деньги-то на это выделены немалые…