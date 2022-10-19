19.10.2022
20:27
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Якутск

Видеофакт: когда откроют проспект Ленина?

Кажется, открывают Октябрьскую, сообщает подписчик тгк @yakutsk_news. Якутяне заждались…

Ремонт проспекта затянулся до предела — уже всю землю сковало морозом, тем не менее работы еще не закончились. «Какое же качество у таких дорожных работ при минусовых температурах?» — невольно задаются вопросом горожане, проходя мимо рабочих, которые выкладывают брусчатку на замерзшем песке.
Ведь ремонт центральной улицы Якутска идет на глазах всего города. А деньги-то на это выделены немалые…

Фото: тгк @yakutsk_news
Источник: Телеграм

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