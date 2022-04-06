06.04.2022
18:44
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Погода

Видеофакт: кангаласская переправа сегодня

Переправа в районе Кангаласс уже в воде. Видео КримЯкутия

Источник: тгк КримЯкутия
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