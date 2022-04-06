06.04.2022
18:44
232
Погода
Видеофакт: кангаласская переправа сегодня
Переправа в районе Кангаласс уже в воде. Видео КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.04.2022
351
06.04.2022
198
06.04.2022
193
06.04.2022
231
06.04.2022
197
06.04.2022
310
06.04.2022
242
06.04.2022
860
06.04.2022
198
06.04.2022
129
06.04.2022
207
06.04.2022
245
06.04.2022
214
06.04.2022
1282
06.04.2022
277
06.04.2022
229
06.04.2022
388
06.04.2022
480
06.04.2022
166
06.04.2022
222
06.04.2022
702
06.04.2022
275
06.04.2022
376
06.04.2022
2610
06.04.2022
828
05.04.2022
1964
05.04.2022
4514
05.04.2022
2244
05.04.2022
1908
05.04.2022
432
05.04.2022
473
05.04.2022
997
05.04.2022
760
05.04.2022
752
05.04.2022
568
05.04.2022
377
05.04.2022
2359
05.04.2022
329
05.04.2022
377
05.04.2022
2912
05.04.2022
384
ТОП НОВОСТИ
04.04.2022
8633
04.04.2022
7918
31.03.2022
6044
01.04.2022
5165
02.04.2022
5152
02.04.2022
4997
05.04.2022
4733
02.04.2022
4544