29.12.2022
22:51
155
Якутия
Видеофакт: как звучит хомус на якутском морозе
Красиво, эффектно и возможно только в Якутии: якутская красавица с заиндевелыми ресницами, хомус и морозный туман. Удивительно, как в такой мороз можно играть на металлическом инструменте? Руки-то в перчатках.
Источник: YouTube-канал "Удивительная Якутия"
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