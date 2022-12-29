29.12.2022
22:51
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Якутия

Видеофакт: как звучит хомус на якутском морозе

Красиво, эффектно и возможно только в Якутии: якутская красавица с заиндевелыми ресницами, хомус и морозный туман. Удивительно, как в такой мороз можно играть на металлическом инструменте? Руки-то в перчатках.

Источник: YouTube-канал "Удивительная Якутия"

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