Видеофакт: Как якутяне переправляются через реку Куранах

Видео сделано сегодня, 21 августа. Все ручьи и горные реки в Томпонском улусе переполнены. Река Куранах, обычно мелководная, превратилась в серьезное водное препятствие.

Фото: Соцсети Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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