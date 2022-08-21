21.08.2022
23:24
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Якутия

Видеофакт: Как якутяне переправляются через реку Куранах

Видео сделано сегодня, 21 августа. Все ручьи и горные реки в Томпонском улусе переполнены. Река Куранах, обычно мелководная, превратилась в серьезное водное препятствие.  

Фото: Соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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