11.10.2022
21:23
318
Якутск
Видеофакт: как в Якутске укладывают асфальт при минусовой температуре
Видео, показывающее технологию асфальтирования дворовой территории, учитывая погодные условия — похолодание и снег, разместил тгк Столица. При соблюдении соответствующей технологии минусовая температура не является помехой.
Источник: тгк Столица
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