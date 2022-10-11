11.10.2022
21:23
318

Якутск

Видеофакт: как в Якутске укладывают асфальт при минусовой температуре

Видео, показывающее технологию асфальтирования дворовой территории, учитывая погодные условия — похолодание и снег, разместил тгк Столица. При соблюдении соответствующей технологии минусовая температура не является помехой.

Источник: тгк Столица

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