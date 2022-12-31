Видеофакт: Как в Якутии сегодня сотрудники МЧС и белка(!) спасали кота

В городе Нюрюнгри спасатели вызволили кота 31 декабря. Об этом сообщает нерюнгринский тгк @neru_life. «Выражаем огромную благодарность бригаде Мчс, которая не проигнорировала вызов о просьбе спасти кота 31 декабря. Ребята приехали и всеми силами спасли замерзающего- умирающего кота, над котором уже кружили вороны… В такие моменты ты понимаешь что чудеса существуют и добрых отзывчивых людей очень много в нашем городе».

Кстати, на видео запечатлено, как в спасении кота принимала самое деятельное уачстие белка.