20.08.2022
14:21
468

Происшествия

Видеофакт: Как в элитном микрорайоне таранят припаркованные машины

Якутск, 20.08.2022, 203 мкр, водитель на Тойоте Королле протаранил припаркованные машины, сообщает тгк DPSYKT.14

Источник: тгк DPSYKT.14

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх