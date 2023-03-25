Видеофакт: Как олени остановили поезд

В Якутии стадо оленей бежало по железнодорожным путям — им так удобнее))). На продолжительный гудок поезда олени не прореагировали. Машинисту пришлось остановить поезд и разрулить ситуацию самому под хихиканье напарника — с помощью палки, сообщает тгк @sakhahunter



Фото: тгк @sakhahunter Источник: тгк @sakhahunter

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