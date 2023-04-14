14.04.2023
19:23
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Погода

Видеофакт: Как на переправе через Лену сегодня?

Переправа Якутск-Нижний Бестях — сегодня вечером. Без слов все ясно. Последние дни… Видео подписчика тгк t.me/ulusmedia

Фото: тгк t.me/ulusmedia
Источник: тгк t.me/ulusmedia

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