01.04.2023
15:30
410

Происшествия

Видеофакт: Пожар в Залоге

31 марта в 02:17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме на ул. Чепалова в г. Якутск, сообщила пресс-служба МЧС Якутии.

В результате пожара повреждены стены, потолочное перекрытие, кровля пристроенной кухни и мебель на площади 30 кв.м., а также кровля пристроенного гаража на площади 10 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев частный дом и гараж удалось спасти. На тушение привлекались 29 человек личного состава и 7 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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Источник: Пресс-служба МЧС Якутии,

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