Видеофакт: Как два малолетки пытались угнать иномарку

Минувшей ночью в Якутске примерно в 3.43 утра двое малолеток попытались угнать Ниссан Датсун на Дзержинского 57. Они завели машину, сдвинули с места несколько метров, испугались и убежали, сообщает тгк @djiikey

Фото: тгк @djiikey Источник: тгк @djiikey

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх