26.07.2022
20:39
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Происшествия

Видеофакт: Как два малолетки пытались угнать иномарку

Минувшей ночью в Якутске примерно в 3.43 утра двое малолеток попытались угнать Ниссан Датсун на Дзержинского 57. Они завели машину, сдвинули с места несколько метров, испугались и убежали, сообщает тгк @djiikey

Фото: тгк @djiikey
Источник: тгк @djiikey
Один комментарий на «Видеофакт: Как два малолетки пытались угнать иномарку»
  1. Александр 26.07.2022 20:57

    А видел этот пикап, его толпа парней на дорогу выкатила (руками толкали), а потом обратно к бардюру толкнули. Это в 7 утра было…

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