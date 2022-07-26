26.07.2022
20:39
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Происшествия
Видеофакт: Как два малолетки пытались угнать иномарку
Минувшей ночью в Якутске примерно в 3.43 утра двое малолеток попытались угнать Ниссан Датсун на Дзержинского 57. Они завели машину, сдвинули с места несколько метров, испугались и убежали, сообщает тгк @djiikey
Фото: тгк @djiikey
Источник: тгк @djiikey
Один комментарий на «Видеофакт: Как два малолетки пытались угнать иномарку»
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