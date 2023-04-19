19.04.2023
18:34
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Происшествия
Видеофакт: иномарка утонула на ул. Лермонтова Якутска
Автомобиль «Аллион» утонул на улице Лермонтова. Автор видео предупреждает других водителей: остерегайтесь… Видео разместил тгк @djiikeytop
Источник: тгк @djiikeytop
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