31.07.2022
17:42
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Якутия

Видеофакт: Игорь Николаев спел для алданцев!

Звезда российской эстрады Игорь НИКОЛАЕВ дал концерт в Алдане в честь Дня железнодорожника.

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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