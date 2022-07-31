31.07.2022
17:42
186
Якутия
Видеофакт: Игорь Николаев спел для алданцев!
Звезда российской эстрады Игорь НИКОЛАЕВ дал концерт в Алдане в честь Дня железнодорожника.
Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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