Видеофакт: Иэдээн в поликлинике Якутска!

В соцсетях распространяется видео с огромной очередью. Сообщается, что это 5-я поликлиника, люди, чтобы попасть к терапевту с признаками ОРВИ стоят в очереди с улицы и на лестнице в 2 этажа. Социальная дистанция? – Нет, не слышали! View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Фото: Видео ТК КРИМЯКУТИЯ https://www.instagram.com/sakhalife.ru/ Источник:

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