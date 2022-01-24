24.01.2022
16:09
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Красота & Здоровье

Видеофакт: Иэдээн в поликлинике Якутска!

В соцсетях распространяется видео с огромной очередью. Сообщается, что это 5-я поликлиника, люди, чтобы попасть к терапевту с признаками ОРВИ стоят в очереди с улицы и на лестнице в 2 этажа.

Социальная дистанция? – Нет, не слышали!

Фото: Видео ТК КРИМЯКУТИЯ
Источник: https://www.instagram.com/sakhalife.ru/
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