22.09.2022
13:30
227
Общество
Видеофакт: Идут съемки клипа к 85-летию Михаила Николаева
Прямо сейчас в местности Орто Дойду идут съемки клипа к 85-летию первого Президента Михаила Николаева.
По словам организаторов, участие принимают около 800 жителей с Хангаласского улуса и города Якутска.
Режиссер клипа — Михаил Лукачевский.
Фото: www.yakutia.kp.ru
Источник: @nvk_khangalas1
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