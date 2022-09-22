22.09.2022
13:30
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Общество

Видеофакт: Идут съемки клипа к 85-летию Михаила Николаева

Прямо сейчас в местности Орто Дойду идут съемки клипа к 85-летию первого Президента Михаила Николаева.

По словам организаторов, участие принимают около 800 жителей с Хангаласского улуса и города Якутска.

Режиссер клипа — Михаил Лукачевский.

Фото: www.yakutia.kp.ru
Источник: @nvk_khangalas1

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