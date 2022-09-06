06.09.2022
19:41
332
Природа
Видеофакт: И расцвел подснежник…осенью
В Якутии в сентябре зацвели подснежники необычного оттенка. Весенние цветы зацвели в селе Чукар Нюрбинского района.
По народным приметам, если подснежник расцветает второй раз — это к долгой и теплой осени
Как утверждает автор ролика, видео было сделано 5 сентября. Специалисты данный вид определяют как альбиносную форму прострела. Кстати, местность Чукар известна тем, что там растут подснежники разных цветов.
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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