06.09.2022
19:41
332

Природа

Видеофакт: И расцвел подснежник…осенью 

В Якутии в сентябре зацвели подснежники необычного оттенка. Весенние цветы зацвели в селе Чукар Нюрбинского района.

По народным приметам, если подснежник расцветает второй раз — это к долгой и теплой осени

Как утверждает автор ролика, видео было сделано 5 сентября. Специалисты данный вид определяют как альбиносную форму прострела. Кстати, местность Чукар известна тем, что там растут подснежники разных цветов.

Фотофакт: в Якутске расцвели подснежники — к долгой и теплой осени!
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх