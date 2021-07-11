11.07.2021
16:58
831
Спорт
Видеофакт: Грязные игры Филиппова
На Играх Манчаары в забеге на 400 м. Егор Филиппов на финише грубо помешал Павлу Друзьянову. Не помогло.
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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