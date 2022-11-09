09.11.2022
22:36
105
Происшествия
Видеофакт: Горит гараж с автомобилем
В г.Вилюйске горит гараж, внутри есть машины.
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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