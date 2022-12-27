27.12.2022
17:28
203
Праздники
Видеофакт: Главную ёлку приводят в порядок
Приводят в порядок главную ёлку, после туманных почти —50°С❄️
Фото: соцсети
Источник: тгк Якутск Вечерний
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.12.2022
0
81
27.12.2022
0
198
27.12.2022
0
314
27.12.2022
0
119
27.12.2022
0
251
27.12.2022
0
270
27.12.2022
0
260
27.12.2022
0
1024
27.12.2022
0
233
27.12.2022
0
347
27.12.2022
0
409
27.12.2022
0
254
27.12.2022
0
276
27.12.2022
0
168
27.12.2022
0
360
27.12.2022
0
926
27.12.2022
0
599
27.12.2022
0
318
27.12.2022
0
803
27.12.2022
0
265
27.12.2022
0
315
27.12.2022
0
375
27.12.2022
0
2349
27.12.2022
0
571
27.12.2022
0
808
27.12.2022
0
611
27.12.2022
0
1365
27.12.2022
0
487
27.12.2022
0
881
27.12.2022
0
959
27.12.2022
0
1558
27.12.2022
0
2806
27.12.2022
0
798
27.12.2022
0
2187
27.12.2022
0
1751
27.12.2022
2
2789
27.12.2022
0
847
27.12.2022
0
822
27.12.2022
0
10394
27.12.2022
0
1533
26.12.2022
0
481
26.12.2022
2
903
26.12.2022
1
870
26.12.2022
0
338
26.12.2022
1
909
26.12.2022
0
1136
26.12.2022
0
522
26.12.2022
0
306
26.12.2022
0
944
26.12.2022
0
676
26.12.2022
0
1025
26.12.2022
0
388
26.12.2022
0
334
26.12.2022
0
453
26.12.2022
0
3350
26.12.2022
0
2338
26.12.2022
0
1112
26.12.2022
0
520
26.12.2022
2
557
26.12.2022
0
2208
26.12.2022
0
2611
26.12.2022
4
5544
ТОП НОВОСТИ
23.12.2022
Лучший комментарий
16
100278
26.12.2022
Лучший комментарий
20
24698
22.12.2022
0
18322
23.12.2022
0
16854
22.12.2022
0
14073
24.12.2022
0
13155
25.12.2022
0
12112
23.12.2022
15
11024
25.12.2022
0
10415
Добавить комментарий