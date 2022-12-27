27.12.2022
17:28
203

Праздники

Видеофакт: Главную ёлку приводят в порядок

Приводят в порядок главную ёлку, после туманных почти —50°С❄️

Фото: соцсети
Источник: тгк Якутск Вечерний

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