27.07.2022
22:01
1008

Якутск

Видеофакт: глава Якутии идет пешком по перекрытому проспекту

Видео, как Айсен Николаев идет пешком по проспекту Ленина, который ремонтируют с начала лета. Видео подписчика тгк Sakhaday

Источник: тгк Sakhaday

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх