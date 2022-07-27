Видеофакт: глава Якутии идет пешком по перекрытому проспекту

Видео, как Айсен Николаев идет пешком по проспекту Ленина, который ремонтируют с начала лета. Видео подписчика тгк Sakhaday

Источник: тгк Sakhaday

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