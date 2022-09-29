29.09.2022
21:57
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Якутия

Видеофакт: Герой труда Африканыч спел на юбилее своей жены

Вчера жена Героя труда России отметила своё 55-летие, на котором спел Владимир Африканыч Михайлов, легендарный дояр хозяйства «Крестяхское», Герой труда России, дважды награждённый Путиным. Сегодня видео облетает соцсети.

Якутский Африканыч награжден Путиным!

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