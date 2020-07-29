29.07.2020
17:52
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Общество

Видеофакт: Флаг США в центре Якутска

28 июля, в самом центре Якутска (возле бассейна «Самородок» и спорткомплекса «50 лет Победы») гордо реял флаг Соединенных Штатов Америки.

После того как фотографии с флагом США попали в соцсети, произошло удивительное событие: пропал не только флаг Америки, но флагшток на котором он висел.

Фотографии по состоянию на 29 июля:

Хоть флаг США пропал, но сохранилось в истории видео. Его можно посмотреть ниже:

Источник: SAKHALIFE.RU
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