Видеофакт: Флаг США в центре Якутска

28 июля, в самом центре Якутска (возле бассейна «Самородок» и спорткомплекса «50 лет Победы») гордо реял флаг Соединенных Штатов Америки.

После того как фотографии с флагом США попали в соцсети, произошло удивительное событие: пропал не только флаг Америки, но флагшток на котором он висел.

Фотографии по состоянию на 29 июля:

Хоть флаг США пропал, но сохранилось в истории видео. Его можно посмотреть ниже: