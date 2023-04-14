14.04.2023
20:21
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Погода
Видеофакт: Это не Якутск, это Эль-Бах…
Целый метр свежего апрельского снега выпал в Саудовской Аравии.
Теперь жители города Эль-Баха могут налепить армию снеговиков. С заваленными дорогами ничего другого им и не остаётся, сообщает тгк Лента дня.
Фото: тгк Лента дня
Источник: тгк Лента дня
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