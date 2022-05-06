06.05.2022
20:05
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Происшествия

Видеофакт: экстремальная переправа грузовика через Лену сегодня!

«Сегодня началась навигация, а особо отчаянные до сих пор ездят по закрытой переправе через реку Лена, — сообщает тгк Pryanya Якутия. — Ужас ужасный, даже страшнее экстремального шоу Ларисы Троевой».

Видео снято очевидцем, который дожидался судно на воздушной подушке в Нижнем Бестяхе. Обдуманная смелость опытного водителя или безрассудство лихача? Кстати, грузовик вполне опознаваем, так как на нем установлено что-то вроде крытой будки. Так что вполне могут найти и оштрафовать за нарушение запрета на переправу по льду.

Источник: тгк Pryanya Якутия.

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