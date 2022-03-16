16.03.2022
20:24
278

Происшествия

Видеофакт: ДТП в Якутске

В якутских соцсетях появилось видео с ДТП, произошедшем сегодня возле ипподрома в Якутске

Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх