25.03.2023
16:23
197
Происшествия
Видеофакт: ДТП в Якутске с автомобилем ГИБДД
ДТП в Якутске по ул.О.Кошевого с участием ГИБДД, сообщает тгк Dtp_ykt
Фото: тгк Dtp_ykt
Источник: тгк Dtp_ykt
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