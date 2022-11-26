26.11.2022
13:49
41
Якутия
Видеофакт: ДТП в Якутске — оторвало колесо!
Оторвало колесо в ДТП на Объездном шоссе в Якутске, сообщает тгк КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия
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