26.11.2022
13:49
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Якутия

Видеофакт: ДТП в Якутске — оторвало колесо!

Оторвало колесо в ДТП на Объездном шоссе в Якутске, сообщает тгк КримЯкутия

Источник: тгк КримЯкутия

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